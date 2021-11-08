Панин показал, до чего докатилась Европа: "В России бы такое не приняли"

Скандально известный актёр Алексей Панин показал, до каких бездн морального падения дошла толерантная Европа. Звезда фильма "Жмурки" посетил безнравственное заведение общепита.

Алексей Панин опубликовал в своём Instagram-аккаунте шокирующее видео.

Эпатажный шоумен пришёл в кафе в Мадриде, где посетителей потчуют необычными десертами.

В кафе продают вафли в виде половых органов. Эмигрирующий в Испанию артист оценил заведение по достоинству.

"Это прям топчик, топчик", — говорит Панин на видео.

Артист выбрал себе странный десерт с "нутеллой".

Русскоязычные подписчики Панина объяснили, что в РФ до такого бы не опустились.

"В России бы такое не приняли", — пишут фолловеры. "В России духовные скрепы и день победы", — ответил Панин.

Сведущие интернет-пользователи объяснили, что подобные заведения есть во многих уголках прогрессивной Европы.

"Ну эти кафешки и в Валенсии и в Барселоне есть", — писали в Сети.

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