Седокова показала, как завтракает обнажённой в Монако: "Не люблю рамки"

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова на широкую ногу отметила своё 39-летие.

Анна Седокова

Анна Седокова шикарно отметила свой день рождения в карликовом государстве Монако. После праздничного торжества певица не стала утруждать себя одеваться и села за стол "в чём мать родила".

На фото артистка сидит за столом, уставленным посудой и едой. Звезда показала открытые плечи и другие фрагменты тела, однако всё лишнее на снимке было скрыто за бокалом с напитком. Сама Седокова уверила, что трапезничает обнажённой.

"А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки", — написала знаменитость под снимком.

Утреннее фото звезды сделал супруг исполнительницы 29-летний баскетболист Янис Тимма.

Судя по остальным фото, звезда провела ночь не менее романтично. Её кровать была усыпана лепестками роз в форме сердца. Предшествовало этому прогулка с любимым мужем по Монте-Карло.

Поселилась парочка в одной из лучших гостиниц "Hotel De Paris". Роскошный двухкомнатный номер стоит более 100 тысяч рублей в сутки.

Слухи о расставании Седоковой с супругом не подтвердились. В семье, судя по фото, по-прежнему царит любовь и идиллия.

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