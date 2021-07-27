Супруг Анны Седоковой уехал от неё в Америку

29-летний баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова сыграли свадьбу год назад, однако супругов ждало скорое вынужденное расставание. Спортсмен отправился искать счастье за океаном.

Анна Седокова с детьми осталась одна в столице, тогда как молодой муж 38-летней артистки поехал в поисках работы в США.

29-летний баскетболист Янис Тимма не смог найти достойную работу в России.

Супруги объясняют, что ни о каком расставании речи не идет. Любовь их не угасла, и они готовы испытать свою чувства на расстоянии.

Седокова не может отправиться вслед за любимым в США, так как её профессиональная деятельность тесно связана с Россией.

Янис вынужден искать работу в Америке

В столицу нашей страны латышский баскетболист Янис приехал три года назад, так как заключил контракт с баскетбольным клубом "Химки".

В этот период спортсмен встретил Седокову и между ними разгорелся страстный роман, который закончился браком.

Спортивная карьера Яниса пошла на убыль. Некоторые предположили, что на показателях мужчины негативно сказалась семейная жизнь с её заботами и тревогами.

Клуб "Химки" разорвал контракт с баскетболистом из-за чего Янис вынужден искать работу в Америке.

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