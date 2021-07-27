EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боррель выступил с очередным "призывом": на этот раз по поводу Туниса
Волейболисты сборной России хотят получить удовольствие в матче с Бразилией
Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребёнка, получила тысячу рублей
ВОЗ больше не мониторит "российский" штамм коронавируса
Украина раскрыла численность потерь своих солдат за год в Донбассе
Эксперт объяснил, почему турки никогда не признают Крым российским
Песков высказался по поводу "сделки" с Турцией по Крыму
Скончалась судья, занимавшаяся делом "ночного губернатора" Санкт-Петербурга
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА

Супруг Анны Седоковой уехал от неё в Америку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

29-летний баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова сыграли свадьбу год назад, однако супругов ждало скорое вынужденное расставание. Спортсмен отправился искать счастье за океаном.

Супруг Анны Седоковой уехал от неё в Америку

Анна Седокова с детьми осталась одна в столице, тогда как молодой муж 38-летней артистки поехал в поисках работы в США.

29-летний баскетболист Янис Тимма не смог найти достойную работу в России.

Супруги объясняют, что ни о каком расставании речи не идет. Любовь их не угасла, и они готовы испытать свою чувства на расстоянии.

Седокова не может отправиться вслед за любимым в США, так как её профессиональная деятельность тесно связана с Россией.

Янис вынужден искать работу в Америке

В столицу нашей страны латышский баскетболист Янис приехал три года назад, так как заключил контракт с баскетбольным клубом "Химки".

В этот период спортсмен встретил Седокову и между ними разгорелся страстный роман, который закончился браком.

Спортивная карьера Яниса пошла на убыль. Некоторые предположили, что на показателях мужчины негативно сказалась семейная жизнь с её заботами и тревогами.

Клуб "Химки" разорвал контракт с баскетболистом из-за чего Янис вынужден искать работу в Америке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму! Подробности свадьбы
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Депутат Ильшат Аминов назвал непривитых жителей "безмозглыми баранами"
Алеся Кафельникова рассекретила пол своего малыша
Каждому по 10000 рублей и кондиционер: странные предвыборные обещания 
Боррель выступил с очередным "призывом": на этот раз по поводу Туниса
Волейболисты сборной России хотят получить удовольствие в матче с Бразилией
Можно ли ездить, если в шине саморез
Бузова оплатила отцу услуги стоматолога после упрёков подписчиков
Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребёнка, получила тысячу рублей
Как выбрать зеркало-видеорегистратор
ВОЗ больше не мониторит "российский" штамм коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы

Не обошли вниманием читатели японского портала Japantoday визит Михаила Мишустина на Курилы.

"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Формула небес
Экстрасенс: 2020-й год был предтечей тяжелой шестилетки
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Политика. Новости и аналитика
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников