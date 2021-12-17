Юрий Антонов отказался от концертов из-за болезни

Певец и композитор Юрий Антонов вынужден прервать концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

Менеджер народного артиста РФ объяснил, что 76-летний певец пока не в состоянии работать на сцене, так как Юрия Антонова мучают боли в ногах. Негативно отразился на самочувствии маститого музыканта и перенесённый COVID-19.

"Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе всё равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры", — цитирует слова представителя артиста издание "Вечерняя Москва".

Менеджер не теряет надежду на то, что Антонов всё же продолжит сценическую карьеру в 2022 году. Публика с нетерпением ждёт встречи с артистом.

На "Песню года" исполнитель хита "Под крышей дома твоего" не приехал, обратившись к зрителям с речью по видеосвязи. 10 декабря Антонов впервые после долгой самоизоляции вышел в свет. Он побывал на церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".

В Кремлевском дворце Антонов исполнил песню "Поверь в мечту". В дуэте с Григорием Лепсом он также спел композицию "Любимая, спаси меня".

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