Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Певец Юрий Антонов появился на церемонии вручения премии "Золотой Граммофон". Он перенёс несколько сложных операций и в последнее время не бывал на публике.

Как сообщает РИА Новости, церемония прошла 10 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.

76-летний певец Юрий Антонов пришёл туда с тростью из-за перенесённых операций на колено. Также он был в медицинской маске. Музыкант переболел коронавирусом несколько месяцев назад. Отмечается, что Антонова с трудом узнали после перенесённой болезни.

На сцене он исполнил композицию "Поверь в мечту", а также совместную композицию с Григорием Лепсом "Любимая, спаси меня".

Юрий Антонов стал обладателем награды "Легенда поколений".

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