Мария Захарова высказалась о блокировке нового канала RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что только что запущенный немецкий канал RT удалили на YouTube.

Утром 16 декабря главный редактор RT Маргарита Симоньян торжественно сообщила о запуске канала RT Deutsch.

"Надеюсь, кое-кто в Бундестаге, "Бильде" и BND подавился утренним кофе. То, чего ждало прогрессивное человечество в лице меня и ещё миллионов девяноста немецкоязычных Европы, свершилось — теперь наконец есть и RT Deutsch", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Радость, однако, была недолгой. YouTube заблокировал новый RT DE в день запуска телевещания.

Мария Захарова объяснила, что в МИДе были готовы к такому шагу.

"А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толчёным стеклом, подсыпанным в туфли", — выразила своё негодование дипломат в личном ТГ-канале.

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