Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что только что запущенный немецкий канал RT удалили на YouTube.
Утром 16 декабря главный редактор RT Маргарита Симоньян торжественно сообщила о запуске канала RT Deutsch.
"Надеюсь, кое-кто в Бундестаге, "Бильде" и BND подавился утренним кофе. То, чего ждало прогрессивное человечество в лице меня и ещё миллионов девяноста немецкоязычных Европы, свершилось — теперь наконец есть и RT Deutsch", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Радость, однако, была недолгой. YouTube заблокировал новый RT DE в день запуска телевещания.
Мария Захарова объяснила, что в МИДе были готовы к такому шагу.
"А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толчёным стеклом, подсыпанным в туфли", — выразила своё негодование дипломат в личном ТГ-канале.
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