YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска

Новый канал на немецком языке RT DE заблокировали на YouTube. Круглосуточный телеканал начал вещание в четверг, 16 декабря.

Как сообщает РИА Новости, новостные студии находятся в Москве и Берлине. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Как рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, немецкая аудитория оказалась благодарной.

"Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, ещё не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем всё, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", — сказала Симоньян.

Смотреть телеканал смогут страны Европы, в том числе Германия, Австрия и Швейцария. Также RT DE доступен онлайн на сайте и в приложениях.

"Мы видим, как растёт интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живёт сегодня Россия и какая она изнутри", — сказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году в соцсетях. Сейчас, по данным CrowdTangle, RT DE обходит Bild, Der Spiegel, ZDF, Tagesschau. Страница канала в Facebook вошла список пяти немецкоязычных СМИ по просмотрам видео и опережает Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online.

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