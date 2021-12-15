Розенбаум в пандемию полюбил ездить в метро

Александр Розенбаум признаётся, что обеспеченная жизнь — он не считает себя "богатым" человеком — его "не развратила" и он ведёт "простую жизнь". Например, в отличие от коллег по цеху спокойно ходит по городу один, без охраны.

"В скромном мужичке в кепке и пальто меня обычно никто не узнаёт, — рассказал музыкант изданию "Дни.Ру". — Я спокойно хожу за покупками, езжу в метро".

Кстати, по его словам, пользоваться московской подземкой в период пандемии стало "проще" — риск быть узнанным сводится к нулю, благодаря маске на лице.

"Правда, на мне и раньше никто пиджаки не рвал", — признаётся мэтр российской эстрады.

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