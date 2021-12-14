Супруга Григория Лепса стала жертвой аферистов на фоне развода

У супруги Григория Лепса Анны Шаплыковой началась чёрная полоса в жизни. Женщина разводится после двадцатилетнего брака. При этом ей не дают спокойно жить кибер-мошенники.

Анна Шаплыкова стала инициатором развода с Григорием Лепсом. Женщина не желает комментировать эту тему. Адвокат, представляющий интересы женщины, уверил, что знаменитым супругам удалось мирно договориться о расставании, причиной которого стал кризис в отношениях.

Удивление публики вызвало и то, что страница Анны в социальных сетях оказалась недоступна. Это заставило подписчиков Шаплыковой думать, что женщина пытается отгородиться от внешнего мира на фоне проблем в личной жизни.

Анна объяснила, почему её аккаунт в социальных сетях оказался недоступен. Женщина рассказала, что её страничку в Сети атакуют аферисты.

"Друзья, я не блокировала свою страницу. Этим на протяжении полутора лет занимаются мошенники, считающие, что смогут получить от этого выгоду. Это не пиар, тем более, не какие-то провокации для желтых газет", — написала Анна в своём Instagram-аккаунте.

Первое заседание по бракоразводному процессу Шаплыковой и Лепса назначено на 20 декабря. В звёздном семействе воспитываются трое детей — 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван.

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