Какое имущество Лепс поделит с супругой при разводе

Григорий Лепс состоял в браке с Анной Шаплыковой почти двадцать лет. За этот период было нажито солидное имущество, которое будет поделено при разводе.

Инициатором разрыва брака стала супруга певца Анна Шаплыкова. Поклонники исполнителя хита "Рюмка водки на столе" были шокированы данной новостью. Со стороны казалось, что брак Лепса был счастливым. В семье воспитывали троих детей. Ничего не предвещало развода.

Адвокаты Анны уверяют, что супругам удалось мирно договориться обо всех нюансах расставания. В суде супруги встретятся, так как имеют совместных детей.

Пик карьеры Лепса приходится как раз на последние двадцать лет. Певец стал успешным и состоятельным как раз в период брака со Шаплыковой. По этой причине женщина может претендовать на половину всего совместно нажитого имущества.

"Комсомольская правда", ссылаясь на информацию рейтинга Forbes, сообщает, что за прошлый год популярный артист заработал более 160 миллионов рублей. Лепс — один из самых высокооплачиваемых звёзд российской эстрады. За своё выступление певец запрашивает не менее семи миллионов рублей гонорара.

Лепс признавался, что сохранить и приумножить семейный капитал ему помогает жена, которая руководит семейным бизнесом, связанным с ювелирной продукцией. Оформили супруги также свой бренд элитной оптики. Кроме того, у артиста есть собственный продюсерский центр.

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