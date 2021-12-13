Собчак ищет, кому бы бесплатно провести корпоратив

"Нужен готовый к экспериментам коллектив", — примерно такой клич бросила в Instagram Ксения Собчак, которая сейчас активно ищет, кому бы бесплатно провести корпоратив.

Как пояснила сама ведущая, она готовит "крутое новогоднее видео для YouTube", героями которого могут стать "члены любого трудового коллектива России":

@ xenia_sobchak

В последнее время Ксения Собчак частенько подвергается хейту со стороны "собратьев по перу". Так,например, недавно её в бескультурье и незнании истории обвинил ещё один известный телеведущий-ютубер:

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