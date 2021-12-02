Соловьёв "приложил" Собчак: "не тужьтесь, переходите на мат"

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в интервью Авдотье Смирновой в программе "Школа злословия" заявила, что в нашей стране "очень хорошо помнят лозунги 1917 года — фабрики -рабочим, земля- колхозам — которые были хорошо понятны" малообразованным людям, "которые за этими лозунгами пошли".

Так светская львица объясняет ход российской истории. С высоты, как посчитали пользователи соцсетей, куда ролик с интервью был выложен, "своего исключительного положения".

"Господа бездумно осуждают нашу историю. Ну те страницы, что им не очень нравятся. Ну или совсем не нравятся. А зря они это делают", — написал, например, Aleks1119.

Телеведущий Владимир Соловьёв же в оценке "интеллектуального порыва" светской львицы был более категоричен. И лаконичен. В эфире своего Ютуб-канала он посоветовал Собчак "не тужиться, а сразу переходить на мат", ибо такое поведение больше подходит тем, кому "подарили красный диплом МГИМО".

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