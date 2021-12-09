Прохор Шаляпин после кончины супруги-миллионерши Татьяны Дэвис купил себе шикарный автомобиль и снова вышел на охоту за потенциальными жёнами.
Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram кадры, которые можно назвать буднями мажора. На фото состоятельный вдовец красуется на фоне дорогостоящего авто.
"Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!" — гласит подпись к посту артиста, который снова готов очаровывать и заманивать в свои сети женщин.
Шоумен купил новенький Мерседес за пятнадцать миллионов рублей. Покойная жена Татьяна Дэвис ещё до своей кончины подарила Шаляпину четыре квартиры в Москве, поэтому благосостояние выпускника "Фабрики звёзд" заметно приумножилось.
Подписчики Шаляпина выражали ему сочувствие, предполагая, что певец не скоро сможет прийти в себя после потери драгоценной супруги.
Татьяна Дэвис скончалась в сентябре этого года. Через три месяца Прохор уже оправился от горя и снова сверкает своей белозубой улыбкой.
Фолловеры укорили Прохора за то, что он не смог достойно выносить траур по покойной жене:
"Быстро Танечку забыл… а так любил, так любил";
"Не прошло и полгода";
"Уже и про жену забыл, вспомнил про красоток";
"Убитый горем вдовец", — иронизировали интернет-пользователи.
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