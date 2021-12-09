Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"

Прохор Шаляпин после кончины супруги-миллионерши Татьяны Дэвис купил себе шикарный автомобиль и снова вышел на охоту за потенциальными жёнами.

Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram кадры, которые можно назвать буднями мажора. На фото состоятельный вдовец красуется на фоне дорогостоящего авто.

"Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!" — гласит подпись к посту артиста, который снова готов очаровывать и заманивать в свои сети женщин.

Шоумен купил новенький Мерседес за пятнадцать миллионов рублей. Покойная жена Татьяна Дэвис ещё до своей кончины подарила Шаляпину четыре квартиры в Москве, поэтому благосостояние выпускника "Фабрики звёзд" заметно приумножилось.

Подписчики Шаляпина выражали ему сочувствие, предполагая, что певец не скоро сможет прийти в себя после потери драгоценной супруги.

Татьяна Дэвис скончалась в сентябре этого года. Через три месяца Прохор уже оправился от горя и снова сверкает своей белозубой улыбкой.

Фолловеры укорили Прохора за то, что он не смог достойно выносить траур по покойной жене:

"Быстро Танечку забыл… а так любил, так любил"; "Не прошло и полгода"; "Уже и про жену забыл, вспомнил про красоток"; "Убитый горем вдовец", — иронизировали интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.