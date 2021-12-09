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Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"

Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин после кончины супруги-миллионерши Татьяны Дэвис купил себе шикарный автомобиль и снова вышел на охоту за потенциальными жёнами.

Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"

Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram кадры, которые можно назвать буднями мажора. На фото состоятельный вдовец красуется на фоне дорогостоящего авто.

"Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!" — гласит подпись к посту артиста, который снова готов очаровывать и заманивать в свои сети женщин.

Шоумен купил новенький Мерседес за пятнадцать миллионов рублей. Покойная жена Татьяна Дэвис ещё до своей кончины подарила Шаляпину четыре квартиры в Москве, поэтому благосостояние выпускника "Фабрики звёзд" заметно приумножилось. 

Подписчики Шаляпина выражали ему сочувствие, предполагая, что певец не скоро сможет прийти в себя после потери драгоценной супруги.

Татьяна Дэвис скончалась в сентябре этого года. Через три месяца Прохор уже оправился от горя и снова сверкает своей белозубой улыбкой.

Фолловеры укорили Прохора за то, что он не смог достойно выносить траур по покойной жене:

"Быстро Танечку забыл… а так любил, так любил";

"Не прошло и полгода";

"Уже и про жену забыл, вспомнил про красоток";

"Убитый горем вдовец", — иронизировали интернет-пользователи.

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Свадьба Прохора Шаляпина
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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