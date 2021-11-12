Прохор Шаляпин кардинально поменял имидж после смерти жены

Прохор Шаляпин решил лечить душевные раны внешним преображением. Шоумен ещё вчера публиковал снимки в мрачных тонах, а теперь предстал в образе принца-блондина в белоснежном наряде.

Прохор Шаляпин

На вчерашних фотоснимках певец выглядел, как персонаж вампирской саги "Сумерки". Прохор был брюнетом, а сами фотографии были выдержаны в черно-белых тонах.

Новая фотосессия Шаляпина удивила его подписчиков. На снимках Прохор перевоплотился в сказочного принца. Он сфотографировался в кипенно-белом костюме с воздушным жабо на груди.

Певец выкрасил волосы, став ярким блондином. Он также расстался со своими вьющимися локонами, выпрямив пряди.

"Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как ее ни назови, она всё равно цветет божественно", — подписал фотографию любимец женщин.

Подписчиков Прохора впечатлил его новый образ.

"Очень подходит этот цвет волос! Супер!"; "Ого! Прохор, вы невероятно хороши в этом белом костюме. Принц!" "Мужчина-праздник!" — комментировали фото Шаляпина в Сети.

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