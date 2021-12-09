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Соратник Юрия Антонова рассказал о состоянии певца после операции

Шоу-бизнес

76-летний Юрий Антонов был вынужден лечь под нож хирургов из-за серьёзных проблем со здоровьем. Певец впервые за много лет пропустил конкурс "Песня года".

Соратник Юрия Антонова рассказал о состоянии певца после операции

Администратор Юрия Антонова Андрей объяснил, что народному артисту РФ предстоит длительный период реабилитации после сложной операции на ноге.

Около четырёх лет назад Юрий Антонов травмировал колено. Ногу певца несколько раз оперировали, однако это не принесло музыканту желаемого облегчения. Артист из-за сложностей с передвижением не появлялся на публике, проживая в загородном доме.

Летом 2020-го боли в колене обострились настолько, что певца срочно госпитализировали — ему заменили искусственный сустав.

"Сейчас ничего очень положительного нет. Это очень длительный процесс, когда приходит в порядок колено. А колено — это самая тяжёлая операция, которая существует вообще у травматологов. Гораздо сложнее, чем замена шейки бедра. Очень тяжёлая операция, большая кровопотеря", — цитирует слова администратора Антонова Москва 24.

Соратник музыканта отмечает, что боли в колене не отпускают исполнителя ни на минуту.

"Природу не обманешь. Там же восстанавливается очень большое количество тканей. Есть установленные сроки. Пока прошло 4 с чем-то месяца", — добавляет представитель Юрия Михайловича.

Артист не смог присутствовать на юбилейном конкурсе "Песня года", поэтому обратился к зрителям по видеосвязи. Поклонники артиста заметили, как постарел исполнитель. Проблемы со здоровьем негативно отразились на внешности автора хита "Под крышей дома твоего". 

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Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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