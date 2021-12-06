Постаревшего Юрия Антонова не узнали коллеги

Завсегдатай конкурса "Песня года" в этом году общался к коллегами дистанционно. Приехать на традиционную церемонию музыканту помешала не пандемия, а плачевное состояние здоровья.

Юбилейный концерт песенного конкурса пришлось проводить без Юрия Антонова. Знаменитый композитор передвигается на инвалидной коляске из-за проблем с суставами.

76-летнему народному артисту РФ делали несколько операций на ноге после травмы колена, однако хирургическое вмешательство не сильно облегчило страдания музыканта.

За операцию по замене коленного сустава Антонов заплатил четыре миллиона рублей, однако ходить так и не смог.

На связь с соратниками Антонов, славившийся своей элегантностью, вышел в кепке и спортивной толстовке с капюшоном.

"Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем пятидесятилетие передачи "Песня года". Представьте, уже полвека этой передаче! Мне просто не верится, потому что когда я был очень молодой и участвовал в "Песне года", думал: "Господи…" Вернее, я даже не думал, сколько пробежит лет, и как я буду здесь выступать… Спасибо "Песне года" за всё!" — сказал композитор в своей речи, записанной на видео.

Народный артист стал своеобразным символом "Песни года". Без его участия не проходил ни один конкурс. Сорок лет назад он дебютировал на конкурсе с хитом "Крыша дома твоего". После этого на церемонии всегда звучали его мелодии.

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