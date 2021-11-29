"Земляне" и Юрий Антонов впервые исполнят хит "Поверь в мечту" в тандеме

Группа "Земляне" и Юрий Антонов порадуют поклонников совместным выступлением на ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон".

10 декабря легендарный коллектив "Земляне" выйдет на сцену премии в звёздном составе при участии создателей группы Владимира Киселёва и Игоря Романова с советским хитом "Садовое кольцо" в новой аранжировке. Песню, музыку которой написал Юрий Антонов, также исполнял коллектив "Добры молодцы", но драйвовая аранжировка "Землян" смогла зацепить слушателей своим новаторством на фоне консервативного советского звучания.

Помимо этого, музыканты исполнят композицию "Поверь в мечту", сыскавшую мега-популярность в эпоху СССР. Хит исполняли не только "Земляне", но и автор музыки Юрий Антонов. "Поверь в мечту" стала украшением пластинки "Землян" в 1982 году, а также озаглавила альбом Юрия Антонова в 1985 году.

"Мы хотим порадовать поклонников новым звучанием, поэтому решили обновить аранжировку в песне "Садовое кольцо". Также, для зрителей мы приготовили ещё один сюрприз и впервые на одной сцене споём с Юрием Антоновым вместе "Поверь в мечту". В своё время Антонов обогатил творчество "Землян" и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора, и даже записали на "Мелодии" диск его песен, было большой удачей. В Советском Союзе мы не раз выступали с Юрием Антоновым в одних концертах и наши туры неизменно собирали полные аншлаги, но мы никогда не пели "Поверь в мечту" вместе", — рассказал отец-основатель коллектива, барабанщик Владимир Киселёв.