Садальский о блокировке YouTube-канала Шукшиной: "Что за 37 год"

Станислав Садальский заступился за Марию Шукшину, которую заставили замолчать на YouTube.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" возмущён тем, что Марию Шукшину притесняют в Интернет-пространстве. 70-летний артист уверен, что актриса "говорит по делу".

"YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной, которая выступает с критикой вакцинации. Что за 37 год, как можно за критику блокировать", — негодует заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Актёр не понимает, чего боятся те, кто накладывает санкции на информационные площадки наследницы Василия Шукшина.

Садальский уверен, что разные точки зрения имеют право на существование.

"Так менее подозрительно, если что, а вот когда только одна и долбят, долбят, долбят — это вызывает подозрения о том, что что-то нечисто", — выразил своё мнение актёр.

У звезды отечественного кино возникает вопрос.

"Если Шукшина вещает неправдивую инфу, так почему же она ещё не на нарах? Может, потому, что Мария Васильевна говорит по делу!" — размышляет артист.

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