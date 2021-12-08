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Клара Новикова раскрыла подноготную Comedy Club: "Видела, как это делается"

Шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" Клара Новикова была гостьей Comedy Club. Новую юмористическую братию бабушка российского "стенд-апа" раскритиковала за провальные шутки.

Клара Новикова раскрыла подноготную Comedy Club: "Видела, как это делается"

Клара Новикова, которая привыкла выходить к публике один на один, не одобрила манипуляции молодых коллег по юмористическому цеху.

Одного визита в популярный проект артистке оказалось достаточно, чтобы понять, что юмор Гарика Харламова, Павла Воли и его коллег "шит белыми нитками".

Эстрадная артистка многое поняла о съемочной кухне проекта Comedy Club.

"В зале сидеть было интересно, а самой участвовать не очень. Это другого порядка. Я видела, как это делается. Все равно это съемка, записанные аплодисменты, не прямая трансляция, когда ты видишь, что шутка провалилась, провальную шутку вырезают. А я видела, что это не смешно: и это не проходит, и это недотянули. Дальше уже приписывают аплодисменты, влепляют записанный смех туда", — объяснила Новикова в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

74-летняя юмористка невысоко оценила шутки прогрессивных коллег, так как ей самой остроты резидентов Comedy Club показались несмешными.

"А сегодня в кадре они умирают. А я сижу у экрана и думаю — а чего они умерли все? А я сижу и не смеюсь", — поделилась своими наблюдениями соратница Регины Дубовицкой.

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Клара Новикова: «Это было смешно. Как всё в моей жизни» // «Скажи Гордеевой»
Автор: Елена Былкина
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