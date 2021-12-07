Давид Манукян купил бездомной бабушке жильё

Давида Манукяна растрогала история бездомной бабушки. Шоумен помог пожилой женщине, купив ей квартиру. О добром деле блогер рассказал в своём Instagram-аккаунте.

Без крыши над головой бабушку из Молдавии оставила 44-летняя дочь. Женщина ютится на улице. Её историю опубликовал у себя на странице один из блогеров по имени Глеб.

Манукян отыскал пенсионерку, сводил её в ресторан, а на ночь определил в отель. Утром пожилую женщину ждал сюрприз. Манукян отвёл бабушку в её новую квартиру. Этот королевский подарок заставил старушку расплакаться.

"Золото! Сынок мой, удачи вам и счастья", — неустанно благодарила пенсионерка Манукяна.

Давид осудил поведение дочери несчастной женщины.

"Что должно произойти в голове человека, чтобы так поступить с собственной мамой? Я сделал всё, что было в моих силах! Любите своих родных и близких!" — написал под видео шоумен.

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой нередко создаёт контент на теме благотворительности. Ранее он купил дом многодетной семье. Он также обещал поездку в Дубай двум подписчикам, которые докажут, что именно им необходим отдых в ОАЭ.

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