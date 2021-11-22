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Полуголый Дава соблазняет подписчиков ехать с ним в Дубай

Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян в полуголом виде предлагает фолловерам отправиться с ним в Дубай.

Полуголый Дава соблазняет подписчиков ехать с ним в Дубай

Экс-бойфренд звезды "Дома-2" делает акцент в своём Instagram-аккаунте со социальный контент.

Манукян периодически творит добрые дела, помогая обездоленным. На этот раз исполнитель хита "Роли на руке" тоже собирается осчастливить двоих своих подписчиков, намереваясь показать людям красоты Объединённых Арабских Эмиратов.

"Я заряжаюсь энергией от того, что помогаю людям и меняю их жизнь", — объяснил рэпер Дава в своём микроблоге.

Блогер сообщил, что 28 ноября впервые летит в Дубай и намеревается взять с собой двух своих подписчиков.

Предложение выглядит соблазнительным, однако интернет-пользователей смущает оформление "благотворительного" поста.

Свой призыв Манукян сопроводил спорными фотографиями, подходящими для журнала 18+.

На снимках Манукян запечатлён в одних белых трусах с розой в руке, как в шоу "Холостяк".

"Устроим жару? Кто со мной?" — призывает знаменитость.

В обмен на поездку Дава призывает своих подписчиков убедительно аргументировать, почему именно этот конкретный человек должен полететь с ним в Дубай.

"Хочу взять тех, кто реально очень нуждается в моей помощи", — написал рэпер.

Подписчики обратили внимание на странный контекст призыва.

"Мне кажется фотки рассчитаны на другую аудиторию для поездки в Дубай";

"А лететь в трусах нужно?" — интересовались в Сети.

Впрочем, некоторые не испугались призыва блогера и попытались объяснить, для чего они хотят побывать в Дубае.

"Возьмите нас с мужем? Отдохнуть от трёх детей";

"Заберите мою соседку сверху хоть куда! Третий раз за неделю затопила меня. Ей старше 70, загранпаспорт готова сама ей сделать", — объясняли свои мотивы подписчики Манукяна.

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