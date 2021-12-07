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Иван Ургант рассказал, как бабушка реагировала на выпуски его шоу

Шоу-бизнес

Иван Ургант рассказал, что его бабушка Нина Ургант смотрела почти все выпуски шоу "Вечерний Ургант". Народная артистка РСФСР искромётно комментировала увиденное.

Иван о Нине Ургант. Вечерний Ургант. 06.12.2021

Шоумен поделился воспоминаниями о своей знаменитой бабушке в одном из последних выпусков его вечернего шоу.

Он сказал спасибо бабушке за фамилию Ургант, которую носит он и его отец Андрей Ургант. Телеведущий отметил, что если бы не фамилия Нины Николаевны, то передача бы называлась вечерний Милиндер (такую фамилию носил дед Ивана).

Ургант рассказал, что его замечательная бабушка, которую он называл Нинулей, с большим вниманием следила за выпусками шоу "Вечерний Ургант".

Она не всегда оставалась довольна тем, что делает её внук на экране ТВ. Свою критику она старалась преподнести максимально мягко.

"Когда я понимал, что сделал в эфире что-то не так, она успокаивала: "Вань, ну ладно, зато какой ты красивый!" — рассказал Иван.

Нина Ургант оригинально выражала свои мысли по поводу гостей шоу.

"Бабушка сказала: "Ох, какой артист! Молодец! Но как вы разговаривали с ним… Правда, он прям сидел, на тебя смотрел, трогал тебя… Я уже начала волноваться, как бы он не т**** моего мальчика!"" — вспомнил шоумен.

Звезда фильма "Белорусский вокзал" Нина Ургант умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 92 года. Прощание с актрисой состоится 8 декабря.

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Автор: Елена Былкина
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