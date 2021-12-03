Ушла из жизни актриса Нина Ургант

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в возрасте 92-х лет в Санкт-Петербурге. Информация о кончине актрисы появилась на портале Александринского театра, где Нина Ургант служила с 1962 года.

Нина Ургант известна публике по фильму "Белорусский вокзал". В картине она проникновенно исполнила песню "Уходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон".

Нина Ургант — мама актёра Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта.

Пожилая женщина уже более пяти лет страдала болезнью Паркинсона. Причина смерти пока не уточняется.

В ноябре Нина Николаевна стала лауреатом номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала".

Первую большую роль в кино артистка исполнила в 1962 году. Она дебютировала в фильме Игоря Таланкина "Вступление". После она сыграла роль Люси в фильме "Я родом из детства" (1966) и роль Анны Михайловны в фильме "Сыновья уходят в бой" (1969). Наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал" (1970) режиссёра Андрея Смирнова.

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