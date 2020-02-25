Несколько лет назад у Нины Ургант обнаружили болезнь Паркинсона. Пока нигде в мире эту болезнь лечить не научились.
"Я ежедневно просыпаюсь от диких болей в позвоночнике. Мечтаю, чтобы это когда-нибудь кончилось. Трудно переживать то, что в настоящее время со мной происходит", — передает издание "Собеседник" слова Нины Ургант.
Внук артистки, знаменитый телеведущий Иван Ургант некоторое время назад отвозил бабушку в одну из клиник Израиля, но доктора отказались делать ей операцию.
"Доктор на меня посмотрел и сказал, что хирургическое вмешательство не поможет. Он пояснил, те клетки, которые отмирают в мозге, после восстановятся в другом месте", — пояснила актриса.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.