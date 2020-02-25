Медики отказались делать операцию 90-летней бабушке Ивана Урганта

Несколько лет назад у Нины Ургант обнаружили болезнь Паркинсона. Пока нигде в мире эту болезнь лечить не научились.

"Я ежедневно просыпаюсь от диких болей в позвоночнике. Мечтаю, чтобы это когда-нибудь кончилось. Трудно переживать то, что в настоящее время со мной происходит", — передает издание "Собеседник" слова Нины Ургант.

Внук артистки, знаменитый телеведущий Иван Ургант некоторое время назад отвозил бабушку в одну из клиник Израиля, но доктора отказались делать ей операцию.