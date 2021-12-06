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Раскрыта тайна одного из сюрпризов от "Землян" на церемонии "Золотой Граммофон"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Видео, где запечатлена репетиция музыкального коллектива "Земляне" перед выступлением на церемонии "Золотой Граммофон", появилось в Сети.

Инсайдерское видео репетиции "Земляне"

На кадрах можно увидеть основателя и барабанщика рок-группы Владимира Киселёва, отрабатывающего ритмическую партию. Он виртуозно повторяет композицию "Поверь в мечту". Легендарный шлягер занял особенное место в сердцах слушателей в СССР и России. За барабанной установкой хорошо заметен знакомый логотип "Землян", выполненный в огненной стилистике. В ходе репетиции коллектив также отработал дымовые спецэффекты. Впервые на советской эстраде они появились именно во времена основания группы.

На церемонии "Золотой Граммофон", которая состоится 10 декабря, поклонники ждут легендарного воссоединения "Землян". Спустя 45 лет после формирования коллектива для фанатов снова выступят Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов. Участники "золотого" состава рок-группы заверили, что фанатов ожидает много сюрпризов. Один из них уже известен — это уникальное исполнение хита "Поверь в мечту" "Землянами" вместе с Юрием Антоновым. Меломаны с нетерпением ждут заветной даты мероприятия, чтобы увидеть выступление любимых звёзд и выразить свою благодарность за музыкальные подарки.

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Автор: Ольга Лазарева
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