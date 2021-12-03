Билли Айлиш удивила фанатов своей новой внешностью: "Боже, я не могу дышать"

Певица Билли Айлиш из США показала своим подписчикам новый имидж. Девушка остригла чёлку и перекрасилась в тёмный цвет.

Пользователей соцсетей поразила новая внешность американской знаменитости. Недавно в Instagram Айлиш появилась с новой причёской и без макияжа.

"Скучали по мне?" — подписала пост популярная певица.

Всего за пять часов публикация набрала более шести миллионов лайков. Подписчики отметили, что Айлиш очень идёт быть брюнеткой.

"Боже, я не могу дышать. Как же тебе идут этот цвет и причёска. Выглядишь прекрасно, а глаза просто сияют!" — высказался один из фанатов.

Ранее исполнительница долгое время ходила с чёрными волосами, корни которых были выкрашены в ярко-зелёный оттенок.

Добавим, Билли Айлиш включена в топ-100 самых влиятельных людей 2021 года по версии издания Time в категории "Пионеры".

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