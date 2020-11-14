Клип Билли Айлиш посмотрели 18 миллионов человек

В новом клипе на песню "Therefore I am" американская исполнительница похулиганила в супермаркете.

Певица из США Билли Айлиш презентовала в интернете свой новый клип.

Сюжет видеоролика заключается в том, что исполнительница бегает по совершенно пустому супермаркету и хватает то, что ей приходится по вкусу.

Девушка страстно кидается на вредную пищу — крендели, пончики, лимонад, картошку фри.

Билли Айлиш очень убедительно изобразила своё путешествие по пустому магазину, вызвав зависть поклонников.

Под клипом на YouTube многие написали, что прогуляться по пустому супермаркету всегда было их детской мечтой.

Другие интернет-пользователи увидели в идее клипа намёк на пандемию, которая заставила людей отказаться от посещения общественных мест.