Собчак знает свои сильные стороны. Журналистка шутила, что лучшее у неё позади, намекая на снимки со спины. Звезда показала себя во всей красе "с фасада" и нарвалась на комплименты.
Ксения Собчак часто отдыхает на лучших курортах мира. С отдыха в сказочных уголках планеты она привозит снимки, которые вызываю зависть аудитории.
Предметом оценки публики становится не только курортный антураж, но и внешний вид знаменитости.
На фото, которое Ксения опубликовала в Instagram, звезда лежит в шезлонге, греясь под ласковыми лучами солнца ОАЭ.
"Я недавно была в Дубае, светила ярко, работала бойко, готова вам рекомендовать все, что хотите — пишите в личку вопросы про еду/ места/ мероприятия и прочее. Глядишь, и успею подготовить к поездке", — написала Собчак под фото.
Подписчики обратили внимание на безупречную фигуру звезды ТВ и интернета. Ксения показала осиную талию с упругим прессом.
Впрочем, некоторые фолловеры заподозрили знаменитость в использовании фотошопа.
"Ксения Анатольевна, у вас левая рука размазалась";
"КХЛ меня не интересует, как и Дубай, впрочем, но вот цвет купальника идеальный";
"Собчак хороша!" — пишут в Сети.
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