Собчак сфотографировалась в бикини и удивила подписчиков

Собчак знает свои сильные стороны. Журналистка шутила, что лучшее у неё позади, намекая на снимки со спины. Звезда показала себя во всей красе "с фасада" и нарвалась на комплименты.

Ксения Собчак

Ксения Собчак часто отдыхает на лучших курортах мира. С отдыха в сказочных уголках планеты она привозит снимки, которые вызываю зависть аудитории.

Предметом оценки публики становится не только курортный антураж, но и внешний вид знаменитости.

На фото, которое Ксения опубликовала в Instagram, звезда лежит в шезлонге, греясь под ласковыми лучами солнца ОАЭ.

"Я недавно была в Дубае, светила ярко, работала бойко, готова вам рекомендовать все, что хотите — пишите в личку вопросы про еду/ места/ мероприятия и прочее. Глядишь, и успею подготовить к поездке", — написала Собчак под фото.

Подписчики обратили внимание на безупречную фигуру звезды ТВ и интернета. Ксения показала осиную талию с упругим прессом.

Впрочем, некоторые фолловеры заподозрили знаменитость в использовании фотошопа.

"Ксения Анатольевна, у вас левая рука размазалась"; "КХЛ меня не интересует, как и Дубай, впрочем, но вот цвет купальника идеальный"; "Собчак хороша!" — пишут в Сети.

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