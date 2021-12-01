Мадонну раскритиковали за неприличную позу в мини-платье на вечеринке

В Daily Mail появились фотографии поп-певицы Мадонны, которая приняла неприличную позу во время вечеринки в Лондоне. Подписчики издания в комментариях раскритиковали знаменитость за вульгарное поведение.

Мадонна пришла на мероприятие в мини-платье с декольте, сетчатых колготках, туфлях и солнцезащитных очках. Позируя перед камерой, певица в полулежащем положении подняла одну ногу вверх. Рядом с ней в тот момент находился фотограф Мерт Алас и исполнительница Дуа Липа.

Читатели заметили, что в последнее время Мадонна чересчур вульгарно себя ведёт.

"Бабушка снова всюду бегает в трусах. Какой позор, кажется, ей нужна психиатрическая помощь", — сказано в комментариях.

Ранее в эфире шоу Джимми Фэллона Мадонна заявила, что ей надоела критика со стороны зрителей. Она повернулась спиной к видеокамере и показала нижнее бельё. Певица продемонстрировала фанатам, что будет продолжать вести себя так, как пожелает.

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