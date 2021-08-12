Бузова в очень узком платье эротично присела на корточки

Попытки Ольги Бузовой впечатлить аудиторию своей сексуальной грацией только смешат публику.

Ольга Бузова

Ольга Бузова уверена в своей неотразимости, поэтому не боится фотографироваться в необычных позах.

Сейчас звезда "Дома-2" работает на ТВ-шоу в Белоруссии X-Factor. В перерывах между съёмками знаменитость добросовестно публикует в социальных сетях занимательный контент, чтобы её подписчики не заскучали.

Стройная Бузова присела в узком платье и на высоких шпильках на корточки, желая, вероятно, изобразить что-то эротичное.

Такая поза Ольги спровоцировала волну хейта.

Недоброжелательно настроенная аудитория осудила звезду за вульгарную позу. Сетевые критики тут же стали учить Ольгу, отмечая, что она настолько неудачно выставила вперёд ногу, что её ступня показалась необъятной.

При этом снимок Ольги никого не оставил равнодушным. Под постом Бузовой стали писать многочисленные комментарии, в основном критического и даже издевательского плана.

"Что спину прострелило?"; "Присела так присела! А что покороче платья не нашлось?"; "Срамота! Чуть прелести не засветила"; "Странная поза, хорошо еще платье не лопнуло"; "Еще чуть-чуть и все бы показала"; "Ну, Оль! Почти трусики видны", — писали интернет-пользователи.

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