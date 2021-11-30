Бузова вновь оказалась в больнице после "самоволки"

Певице и телеведущей Ольге Бузовой вновь пришлось лечь в больницу после того, как она отпросилась у врачей на время прервать лечение ради дня рождения папы и съёмок передачи "X-Фактор".

За этот период ей не стало лучше, рука всё так же болит, как пишет Starhit.

"Не теряйте меня. Я снова в больнице. Чтобы не мучить вас роликами из процедурных кабинетов, я снова пропадаю на несколько дней. Буду восстанавливать ручку", — написала Бузова своим поклонникам.

Травма правой руки, которая беспокоит певицу и её поклонников, представляет собой защемление нерва. Она стала следствием нарушений, полученных звездой во время участия в шоу "Ледниковый период" и "Я смогу".

Бузова часто жаловалась на боль в руке, поэтому ей пришлось лечь в больницу. Некоторые предположили, что ведущая там оказалась по другой причине — из-за желания сделать пластическую операцию.

Позже Бузова лично обратилась к фанатам в видео, в котором рассказала о своём состоянии, о том, что они не собирается прибегать к услугам пластических хирургов, а также поблагодарила всех за поддержку.

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