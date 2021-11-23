Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"

Ольга Бузова и ранее жаловалась подписчикам на своё здоровье. Звезда пояснила, что на некоторое время "покинет инстаграм", потому что её кладут в больницу.

По сообщению певицы, врачи долго наблюдали за её состоянием, но положение дел не улучшалось.

"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", — сообщила артистка.

Ранее Pravda.Ru писала об эмоциональном состоянии Ольги Бузовой. Она жаловалась, что плачет по ночам, плохо себя чувствует и ходит по врачам. Звезда призналась, что всё произошло из-за чрезмерной нагрузки. Она не даёт себе отдыхать и раз за разом "хватается" за проекты. Кроме этого, не так давно певица серьёзно повредила руку на съёмках. Ей прописали курс процедур, которые помогут восстановиться.

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