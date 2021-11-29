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Панин призвал Моргенштерна икать убежище в Испании

Шоу-бизнес

Алексей Панин посочувствовал Моргенштерну, покинувшему РФ, и готов предоставить рэперу комнату в своей квартире в Испании.

Панин призвал Моргенштерна икать убежище в Испании

Панин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео. На кадрах актёр кушает в каком-то заведении общепита и размышляет о ситуации, в которой оказался Алишер Моргенштерн.

Звезду фильма "Жмурки" потрясла новость о том, что Моргенштерну якобы предложили сотрудничать с администрацией президента в преддверии 2024 года, чтобы избежать уголовного преследования.

Панин отметил, что не знает, как Моргенштерн к этому предложению отнесётся, но на всякий случай позвал эпатажного шоумена к себе.

"Алишер, @morgen_shtern быстро в Испанию! Комнату тебе выделю", — подписал видео Панин.

Новость о том, что представители АП ведут переговоры о возвращении Моргенштерна в Россию в Кремле назвали "уткой".

Подписчики поспешили успокоить Панина.

"Да это вранье. Утка сетевая. Никто ничего из официальных никто ультиматум не ставил ему. Просто напугали парня. Все будет норм. И никаких обвинений прямых нет. Максимум штраф очередной", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера в том, что тот якобы торгует наркотиками в социальных сетях. После этого Моргенштерн с женой отправился за границу. Сейчас супруги отдыхают в Дубае. 

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Не вернётся…Вот почему Моргенштерн уехал из России и больше не вернется
Автор: Елена Былкина
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