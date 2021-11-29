Рэпер Тимати приобрёл дорогостоящий винтажный спорткар. О своей покупке исполнитель поспешил рассказать поклонникам.
Шоумен разместил в своём Instagram-аккаунте видео, на котором во всех деталях показывает сказочный по красоте автомобиль.
38-летний артист обзавёлся винтажным Mercedes-Benz 300SL серебристого цвета с красным салоном.
Стоимость данного спорткара варьируется от миллиона долларов (74,9 миллиона рублей) до 1,3 миллиона долларов (98,3 миллиона рублей).
"Покидая молодёжную лигу", — подписал завораживающее видео рэпер.
Подписчики оценили покупку шоумена.
"А я уж начал переживать, что у тебя нет вкуса, молодец", — прокомментировал пост Тимати комик Алексей Щербаков.
Фолловеры решили, что рэпер хорошо заработал на своих индивидуальных поздравлениях.
"Вон оно что поздравления на @fameapp.ru делают", — предположили интернет-пользователи.
Ранее рэпер заявил, что готов поздравлять всех желающих за денежное вознаграждение. Рэпер начал создавать персональные видео открытки, записывая поздравительные речи с именами заказчиков. Прайс на его услуги варьируется от 199 до 920 тысяч рублей.
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