Тимати нашёл необычный способ заработка в эпоху пандемии

Предпринимательская жилка Тимура Юнусова (рэпера Тимати) впечатляет. Исполнитель открыл необычный стол заказов, и деньги потекли к нему рекой.

Многие артисты сетуют на отсутствие заработка в эпоху пандемии. Пока одни жалуются на жизнь, другие находят альтернативные способы зарабатывания денег.

Тимати, который сейчас отдыхает на Мальдивах с новой возлюбленной Сашей Дони, решил не терять даром времени и объявил, что готов поздравлять всех желающих за денежное вознаграждение. Рэпер начал создавать персональные видео открытки, записывая поздравительные речи с именами заказчиков.

Артист знает себе цену, поэтому прайс на его услуги варьируется от 199 до 920 тысяч рублей.

Тимати уверяют, что заказы посыпались на него как из рога изобилия.

"Я честно в шоке от количества заказов поздравлений, которые пришли мне за два часа. Полдня поздравлять буду, вечерняя катка по ходу сгорела", — заявил Тимати в Instagram.

Идею рэпера подхватил популярный дуэт Artik&Asti. Хотя группа распалась, Анна Дзюба и Артем Умрихин готовы вместе записать для заказчиков видео открытку. Их прайс не на много отличается от ценника Тимати. Они готовы поработать за суммы от 197 до 910 тысяч рублей.

Таким бизнесом занялись также блогер Валя Карнавал, певицы Виктория Дайнеко и Алсу.

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