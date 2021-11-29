Киркоров возмутился оскорблениям Дробыша: "Забудь моё имя!"

Российский певец Филипп Киркоров не смог не ответить продюсеру Виктору Дробышу после того, как последний оскорбил его в ходе программы "Звезда в ответе".

Концепция шоу предполагала продемонстрировать все те оскорбления, которыми Дробыш наделил многих российских исполнителей, в числе которых оказался и Филипп Киркоров.

Киркорову, по мнению Дробыша, следует поработать в цирке, в качестве охранника или уборщика, потому что он уже "засиделся на эстраде".

"Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. И никуда не уходит", — рассуждал Дробыш об артисте.

Возмущённый Киркоров в комментариях под видео выразил своё негодование по поводу сказанного продюсером.

"Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Всё в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь моё имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!", — написал Дробышу певец.

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