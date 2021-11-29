Лиза Туктамышева в очередной раз впечатлила зрителей зажигательным выступлением. На этапе Гран-при в Сочи фигуристка скинула с себя строгую одежду и предстала в соблазнительном образе.
Спортсменка показала зрелищный номер под композицию The Sparkling Diamonds из мюзикла "Мулен Руж".
Фигуристка появилась на льду в строгом чёрном наряде — жакете и шляпе. В какой-то момент Елизавета отошла от образа чопорной леди и продемонстрировала настоящую страсть. Туктамышева изящно разделась: на лёд полетели жакет и шляпка.
Под классическим нарядом фигуристка скрывала эффектное красное боди с блестящими вставками.
После перевоплощения фигуристки меняется темп и настроение её выступления. Номер становится более живым и зажигательным.
Это выступление Туктамышева подготовила совместно с французским фигуристом, чемпионом Европы Флораном Амодио.
"Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто", — цитирует слова спортсменки championat.com.
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