EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с шестью машинами на Кубани
Иммунолог: омикрон-штамм мог образоваться в организме пациента с ВИЧ-инфекцией
Глава "Роснефти" Сечин выразил уверенность, что мир справится с пандемией
Кто будет рулить Штатами после Байдена — неожиданный выбор демократов
Саакашвили намерен выступить перед народом на заседании суда
Премьерный спектакль ШСП "Бешеный хворост" впервые пройдёт в новом составе
Южноафриканские врачи перечислили нетипичные симптомы омикрон-штамма
Как вакцинированному понять, что он заразился COVID-19? Подскажут два симптома
Число пострадавших из-за ЧП на шахте "Листвяжной" превысило 90 человек

Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду

Шоу-бизнес

Лиза Туктамышева в очередной раз впечатлила зрителей зажигательным выступлением. На этапе Гран-при в Сочи фигуристка скинула с себя строгую одежду и предстала в соблазнительном образе. 

Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Сочи. Гран-при по фигурному катанию 2021/22
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева

Спортсменка показала зрелищный номер под композицию The Sparkling Diamonds из мюзикла "Мулен Руж".

Фигуристка появилась на льду в строгом чёрном наряде — жакете и шляпе. В какой-то момент Елизавета отошла от образа чопорной леди и продемонстрировала настоящую страсть. Туктамышева изящно разделась: на лёд полетели жакет и шляпка.

Под классическим нарядом фигуристка скрывала эффектное красное боди с блестящими вставками.

После перевоплощения фигуристки меняется темп и настроение её выступления. Номер становится более живым и зажигательным.

Это выступление Туктамышева подготовила совместно с французским фигуристом, чемпионом Европы Флораном Амодио.

"Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто", — цитирует слова спортсменки championat.com.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Глюкозу вынесли под руки со сцены в Магадане: "Проспала все гастроли"
Южноафриканские врачи перечислили нетипичные симптомы омикрон-штамма
Как вакцинированному понять, что он заразился COVID-19? Подскажут два симптома
Число пострадавших из-за ЧП на шахте "Листвяжной" превысило 90 человек
Все профили россиян в соцсетях проанализирует искусственный интеллект
Вучич: Сербия сэкономила €1 млрд на газе из-за выгодного договора с РФ
Таиланд смягчит антикоронавирусные меры для туристов с 16 декабря
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае на границе с РФ
Третий рабочий, который упал в яму с кипятком в Новосибирске, скончался
Милонов по-отечески пожурил Глюкозу и попросил заняться воспитанием дочери
Популярное
Здоровье
Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен

Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.

Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Шоу-бизнес
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Политика. Новости и аналитика
В Венгрии объяснили, почему Европа отказывается признавать вакцину "Спутник V"
Мир. Новости мира
В Луганске перехвачен украинский беспилотник
Ирина Шлионская В будущем появятся устройства для расшифровки мыслей Ирина Шлионская Любовь Степушова Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Дождались: премьер Латвии раскрыл, кто виноват в росте цен на газ
Шоу-бизнес
Ушёл из жизни певец Александр Градский
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников