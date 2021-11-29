Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду

Лиза Туктамышева в очередной раз впечатлила зрителей зажигательным выступлением. На этапе Гран-при в Сочи фигуристка скинула с себя строгую одежду и предстала в соблазнительном образе.

Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Сочи. Гран-при по фигурному катанию 2021/22

Елизавета Туктамышева

Спортсменка показала зрелищный номер под композицию The Sparkling Diamonds из мюзикла "Мулен Руж".

Фигуристка появилась на льду в строгом чёрном наряде — жакете и шляпе. В какой-то момент Елизавета отошла от образа чопорной леди и продемонстрировала настоящую страсть. Туктамышева изящно разделась: на лёд полетели жакет и шляпка.

Под классическим нарядом фигуристка скрывала эффектное красное боди с блестящими вставками.

После перевоплощения фигуристки меняется темп и настроение её выступления. Номер становится более живым и зажигательным.

Это выступление Туктамышева подготовила совместно с французским фигуристом, чемпионом Европы Флораном Амодио.

"Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто", — цитирует слова спортсменки championat.com.