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Адвокат Моргенштерна прокомментировал слухи об отъезде рэпера за рубеж

Шоу-бизнес

Звёздный адвокат Сергей Жорин оказался не посвящён в планы рэпера Моргенштерна покинуть Россию после заявления главы СК Александра Бастрыкина.

Адвокат Моргенштерна прокомментировал слухи об отъезде рэпера за рубеж

Новости о том, что Алишер Моргенштерн покинул РФ активно множатся в Сети. В Telegram-каналах сообщалось, что рэпер вместе со своей супругой Диларой и охранником сел на поезд в Смоленске и уехал в Белоруссию.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин признался, что не владеет подобной информацией.

"Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет", — цитирует слова Жорина Телеканал "360".

Подобная информация появилась после того, как как руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на онлайн-конференции обвинил рэпер Моргенштерн в том, что тот "по сути, торгует наркотиками в социальных сетях".

Новость прокомментировала Ксения Собчак.

"Аааа, пишут, что Морген уехал из России после этого видео. Больше ада, больше ада, больше. Или частный концерт? Лучше бы частный концерт, конечно", — пишет журналистка в своём ТГ-канале.

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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков
Автор: Елена Былкина
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