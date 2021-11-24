Адвокат Моргенштерна прокомментировал слухи об отъезде рэпера за рубеж

Звёздный адвокат Сергей Жорин оказался не посвящён в планы рэпера Моргенштерна покинуть Россию после заявления главы СК Александра Бастрыкина.

Новости о том, что Алишер Моргенштерн покинул РФ активно множатся в Сети. В Telegram-каналах сообщалось, что рэпер вместе со своей супругой Диларой и охранником сел на поезд в Смоленске и уехал в Белоруссию.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин признался, что не владеет подобной информацией.

"Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет", — цитирует слова Жорина Телеканал "360".

Подобная информация появилась после того, как как руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на онлайн-конференции обвинил рэпер Моргенштерн в том, что тот "по сути, торгует наркотиками в социальных сетях".

Новость прокомментировала Ксения Собчак.

"Аааа, пишут, что Морген уехал из России после этого видео. Больше ада, больше ада, больше. Или частный концерт? Лучше бы частный концерт, конечно", — пишет журналистка в своём ТГ-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.