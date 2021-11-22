Гоша Куценко рассказал, почему перестал появляться на Первом канале

По словам актёра Гоши Куценко, его не хотят видеть на Первом канале, несмотря на его популярность и востребованность. Он раньше рассказывал, что по какой-то причине попал в чёрный список канала, но не мог понять, почему так произошло.

В беседе с Тиной Канделаки на программе "Специальный гость" на канале RTVI Куценко объяснил, из-за чего возник его конфликт с Первым каналом.

"Меня приглашали в шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артисту, это чувствительный удар", — рассказал актёр.

По словам Куценко, причина нелюбви к нему Первого канала находится "на личном уровне с руководством канала".

Артист пожаловался, что когда он отмечал свой 50-летний юбилей, его вырезали из всех передач, потому что, по его словам, на канале он "заблокирован".

При этом актёр активно снимается на другом федеральном канале: его можно увидеть в мелодраме "Скорая помощь" на канале НТВ.

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