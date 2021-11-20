Кому покойный Гаркалин завещал своё имущество

Кто стал наследником умершего от коронавируса народного артиста РФ Валерия Гаркалина.

Валерий Гаркалин проживал в трёхкомнатной квартире в престижном районе Москвы. Несколько лет назад актёр исполнил свою мечту и приобрёл хороший дом в Подмосковье.

Валерий Гаркалин был хорошим семьянином. Он очень любил свою супругу Екатерину, которая умерла двенадцать лет назад от онкологического заболевания.

"Были времена, ветер сильно дул, и наша житейская хижина немного шаталась… Но я вовремя останавливался. И всегда выбирал хижину. Я понимал, что все остальное от лукавого, никуда меня не приведёт, там нет сердца. А на том пути, по которому мы шли с Катей, было не одно, а два сердца", — приводит слова Гаркалина о семье его коллега Станислав Садальский.

Актёр заботился о единственной дочери и внуке.

Как сообщает "Комсомольская правда", артист составил завещание, согласно которому всё его имущество достаётся дочери Нике Гаркалиной и её сыну. Гаркалин отмечал, что они с дочкой "родственные души".

Список имущества Гаркалина сравнительно скромный по сравнению с состояниями других знаменитостей. В числе его наследства — квартира в центре столицы и загородный дом в 100 километрах от столицы.

Прощание с Валерием Борисовичем состоится 23 ноября в 11.00 в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где преподавал народный артист РФ.

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