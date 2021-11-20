Звёзды делятся воспоминаниями о Гаркалине: "Огромная, добрая, тонкая душа"

На страничках известных артистов в Instagram появляются посты о Валерии Гаркалине, который умер сегодня ночью от тяжелых последствий COVID-19.

Единственный и неповторимый

Нонна Гришаева рассказала, что снималась вместе с Гаркалиным. Актриса опровергла мысль о том, что незаменимых артистов нет.

"Валера Гаркалин — невероятный артист, единственный и неповторимый! Искромётный и ярчайший талант!… Имела счастье работать вместе на съёмках… Переснимали по много дублей, Валера колол всех… Мои соболезнования семье и ученикам… Невосполнимая утрата настоящего мастера в нашем актёрском цеху… Светлая память", — написала народная артистка РФ в своём микроблоге.

Тяжело говорить в прошедшем времени

Не обошла вниманием трагическую новость Ирина Безрукова. Актриса назвала Гаркалина, с которым снималась в сериале "Участок", добрым, светлым и неповторимым.

"Знаете, что грустно? Безумно тяжело говорить в прошедшем времени о человеке, который занял большое место в душах многих людей. При воспоминаниях о котором люди улыбаются. И если есть за чертой жизни что-то ещё, то хочется, чтобы Валера оказался в самом светлом, безоблачном и волшебном месте", — написала актриса.

Мой мастер

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова знает Валерия Гаркалина как педагога.

"Сегодня ушёл мой мастер Валерий Борисович Гаркалин! Гениальный, искрометный, ему было подвластно любое перевоплощение, при этом у него была огромная, добрая и тонкая душа", — поделилась Мария своими воспоминаниями с подписчиками в Instagram.

Кожевникова призналась, что перевелась на втором курсе к другому мастеру, так как Валерий Борисович не разрешил ей на тот момент сниматься, тогда как студентку утвердили в длинный сериал.

Прости, что не поверил

Мария объяснила, что немного таила разочарование до того момента пока не встретила Валерия Борисовича на передаче "Сегодня вечером".

"Он меня обнял по отечески и так просто сказал, прости, что не поверил в тебя, ты молодец!" — рассказала актриса.

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