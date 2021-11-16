Рудковскую укорили за пафосный наряд на балу Tatler: "Раззолочённое гофре"

Яна Рудковская славится любовью к пышным нарядам. На юбилейный Бал дебютанток Tatler продюсер Димы Билана явилась в платье, которое затмило всех участниц девичьего бала.

Яна Рудковская

Известная светская обозревательница Божена Рынска прокомментировала замечание поклонников бала Tatler.

"Фея-крёстная бала Рудковская выглядит роскошнее всех дебютанток", — гласит сообщение ТГ-канала "Бабская курилка".

Рынска объяснила, что думает по этому поводу.

"А дебютантки не должны выглядеть роскошно. Они должны выглядеть трогательно и по девичьи. А являться на бал, где главная героиня дааалеко не ты, в раззолоченной гофре, как будто тебе сейчас Оскар десятый по счёту вручают, вот это и есть адский моветон", — пишет Божена в своём Telegram-канале.

В Доме Пашкова на Воздвиженке состоялся юбилейный, десятый по счёту, Бал дебютанток Tatler. Событие называют крещением новых героинь светской хроники. Мероприятие посетили Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина, Филипп Киркоров с детьми и другие знаменитости.

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