EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РФ за сутки выявили 1240 смертей от COVID-19
На границе Польши и Белоруссии беженцы начали кидать камни в военных
Эксперт: Путин обеспечил Донбассу выход из тупика Минских соглашений
Военный эксперт оценил заявление США о "безрассудных" испытаниях РФ в космосе
Вакцинированным разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Лукашенко заявил о наращивании Польшей ударной группировки войск на границе
Чемпионка мира Юрлова возвращается в биатлон
wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами

Рудковскую укорили за пафосный наряд на балу Tatler: "Раззолочённое гофре"

Шоу-бизнес

Яна Рудковская славится любовью к пышным нарядам. На юбилейный Бал дебютанток Tatler продюсер Димы Билана явилась в платье, которое затмило всех участниц девичьего бала.

Яна Рудковская
Яна Рудковская

Известная светская обозревательница Божена Рынска прокомментировала замечание поклонников бала Tatler.

"Фея-крёстная бала Рудковская выглядит роскошнее всех дебютанток", — гласит сообщение ТГ-канала "Бабская курилка".

Рынска объяснила, что думает по этому поводу.

"А дебютантки не должны выглядеть роскошно. Они должны выглядеть трогательно и по девичьи. А являться на бал, где главная героиня дааалеко не ты, в раззолоченной гофре, как будто тебе сейчас Оскар десятый по счёту вручают, вот это и есть адский моветон", — пишет Божена в своём Telegram-канале.

В Доме Пашкова на Воздвиженке состоялся юбилейный, десятый по счёту, Бал дебютанток Tatler. Событие называют крещением новых героинь светской хроники. Мероприятие посетили Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина, Филипп Киркоров с детьми и другие знаменитости. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Филипп Киркоров привел детей на главный бал осени Tatler
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Лукашенко заявил о наращивании Польшей ударной группировки войск на границе
Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу
Financial Times пугает Украину "зимним вторжением РФ"
Чемпионка мира Юрлова возвращается в биатлон
wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами
Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Журналистов не пустили на заседание об отмене QR-кодов в Татарстане
В Минздраве напомнили, сколько действуют QR-коды после прививки для переболевших
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Дмитрий Соколов Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу Дмитрий Соколов Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Экономика и бизнес
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников