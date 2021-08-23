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Садальский оценил искромётный наряд Яны Рудковской

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" остался неравнодушным после эффектного выхода Яны Рудковской на фестивале в Сочи "Новая волна".

Садальский оценил искромётный наряд Яны Рудковской

Стас Садальский не впервые выступает в роли знатока моды. Он уже комментировал красное платье Алины Кабаевой.

На этот раз внимание артиста привлёк наряд Яны Рудковской. Продюсер Димы Билана вышла к публике настоящей звездой.

Супруга Евгения Плющенко появилась на празднике в платье неимоверной красоты с огромным спадающим шлейфом, отороченным перьями. Платье было сделано по принципу крыльев бабочки. Откинутый назад подол обнажал стройные ноги знаменитости.

Похоже, что Яна Рудковская решила затмить всех на сочинском фестивале.

Садальский оценил попытки продюсера впечатлить всех сногсшибательным пафосным нарядом.

"Яна Рудковская не перестаёт поражать мозг искушённого зрителя, российской попсы. Этим лимонным платьем (после голубого) на второй день, решила убить всех‼️ Ну согласитесь, похоже удалось⁉️ Бездна Вкуса⁉️" — спросил мнение своей интернет-аудитории артист.

Фотосессия продюсера в её Instagram выглядит впечатляюще, Садалский, однако, выбрал не самый удачный стопкадр, на котором можно заметить животик звезды.

Фолловеры с сомнением восприняли пафосный наряд Рудковской.

"Нет, просто — бездна. Если по другому: днищще", — комментировали платье недоброжелательно настроенные подписчики.

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Яна Рудковская оконфузилась с платьем на Новой волне
Автор: Елена Былкина
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