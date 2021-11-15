Собчак рассказала, как цензура ударила по Галкину, Дудю и другим звёздам

Ксения Собчак перечислила имена известных личностей, которые пострадали от своих неосторожных высказываний. Журналистка подробно рассказала, кого, как и за что наказали.

Ксения Собчак ссылается на статью Олеси Герасименко по 51-й оттенок цензуры, опубликованную в издании BBC.

Собчак объясняет, что со многими вещами из этой статьи она знакома, так как от чего-то пострадала сама, а чему-то была свидетелем.

Дальше журналистка перечисляет "три имени, три кейса, три ситуации".

Собчак пишет в своём Telegram-канале "Кровавая барыня", что Юрию Дудю не разрешили появляться на государственных каналах в рекламе автомобиля, так как он якобы является "страшным для власти оппозиционером".

Александра Гудкова, по словам Собчак, "предан анафеме и удалён из "Топ-модель по-русски" за песню "Аквадискотека".

"Потом в эфир его снова впустили, но наказание было почти публичным", — сообщает Ксения.

Собчак также поведала, что не избежал гнёта цензуры и супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин.

"Имя третье: Максим Галкин. Был почти уволен за вполне невинные высказывания об "уважении" к Навальному и за обсуждение Путина на творческой встрече. Сейчас работает, но под жестким обязательством: ничего оппозиционного не писать и не говорить", — объяснила журналистка.

Всё это Ксения назвала "запретом на реальность". Примечательно, что на Украине Максим Галкин был признан персоной, угрожающей национальной безопасности страны.

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