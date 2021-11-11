В СБУ объяснили, почему Галкину запретили въезд на Украину

Представители СБУ рассказали, почему Максима Галкина не хотят видеть на Украине. Супруг Аллы Пугачёвой ранее был признан персоной, угрожающей национальной безопасности страны.

Максим Галкин попал в "чёрный список" лиц, которым запрещён въезд на территорию Украины.

В деятельности шоумена на Украине увидели поддержку сепаратизма.

"Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", — цитирует ответ СБУ Телеканал "360".

Есть версия, что Галкин якобы "унизил мову" в своём шоу "Музыкалити", где он зачитал "позорно переделанное стихотворение" Тараса Шевченко.

Супруг Примадонны ранее позволял себе также пародировать президента Украины Владимира Зеленского.

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