Представители СБУ рассказали, почему Максима Галкина не хотят видеть на Украине. Супруг Аллы Пугачёвой ранее был признан персоной, угрожающей национальной безопасности страны.
Максим Галкин попал в "чёрный список" лиц, которым запрещён въезд на территорию Украины.
В деятельности шоумена на Украине увидели поддержку сепаратизма.
"Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", — цитирует ответ СБУ Телеканал "360".
Есть версия, что Галкин якобы "унизил мову" в своём шоу "Музыкалити", где он зачитал "позорно переделанное стихотворение" Тараса Шевченко.
Супруг Примадонны ранее позволял себе также пародировать президента Украины Владимира Зеленского.
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