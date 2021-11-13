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Асмус пожаловалась на травлю с самого детства: "это несчастные люди"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что выработала "иммунитет" к хейтерам. По её словам, она подвергалась буллингу в школе и в детских кружках. Сейчас звезду травят подписчики в интернете.

Как отметила Асмус, её оскорбляли и обижали и во взрослой жизни, в том числе и в театральном институте. Кроме этого, "неспокойно" было даже в семье. По словам актрисы, все, кто занимается травлей "несчастные люди".

"Я не понимаю, откуда в них столько злости. Я тоже росла травмированным ребёнком, которого били и не любили, но я стараюсь работать с этим", — написала Асмус в своём Instagram-аккаунте.

Ситуация ухудшилась, когда актриса сыграла откровенную роль в нашумевшем фильме "Текст". Усугубил положение развод с комиком Гариком Харламовым.

"Развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется, и единственный выход, который находят СМИ, — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют", — поделилась актриса.

Актриса подчеркнула, что травля может "коснуться каждого" и призвала тех, кто оказался в таком же положении "не бояться обращаться за помощью".

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