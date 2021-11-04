Асмус рассказала о госпитализации дочери: "Круговорот капельниц"

Звезда "Интернов" Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, что у её дочери от Гарика Харламова возникли проблемы со здоровьем. Актрисе пришлось отменить все съёмки и лечь с девочкой в больницу.

О проблеме Кристина Асмус рассказала подписчикам, когда всё самое страшное осталось позади. Ребёнка благополучно выписали из больницы.

Артистка объяснила, почему на некоторое время выпала из информационного пространства.

"Я лежала с дочкой в больнице. Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40, которую долго, очень долго не могли сбить…. И скорая, и приём у педиатра, и 1000 анализов… В итоге госпитализировали. И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и…… кишечная инфекция", — написала экс-супруга Гарика Харламова в Instagram.

Звезде пришлось отказаться от работы, чтобы быть рядом с больной наследницей.

"Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют… всё это сразу себе забрать хочется", — написала актриса в своём микроблоге.

Асмус объяснила, что в данный момент Настя восстанавливается дома.

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