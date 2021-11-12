Наталию Орейро позвали жить в Подмосковье: гармония и вдохновение

Наталии Орейро после получения российского гражданства нужно прожить в России не менее полугода. Уругвайской актрисе уже подыскивают место проживания в РФ.

Звезду "Дикого ангела", которая получила российский паспорт, с нетерпением ждут в России. Жители Московской области убеждены, что Орейро следует поселиться в их регионе.

Почему звезде сериалов нужно выбрать именно Подмосковье, подробно объяснила лучший гид Московской области, жительница Серпухова Людмила Зобкова.

"Подмосковье — регион, который подарил нам творчество всемирно известных писателей, художников и поэтов. Не зря здесь находятся усадебные комплексы Мелихово — "герцогский угол" А. П. Чехова, Абрамцево — усадьба Саввы Мамонтова, Лопасня-Зачатьевское — усадьба детей А. С. Пушкина, а еще Дубровицы, Мураново, Шахматово", — цитирует слова Зобковой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Гид отмечает, что только в Подмосковье Наталья Орейро обретёт гармонию и вдохновение.

Плюсом этого уголка России жительница Серпухова считает обилие святых мест.

"Чего стоят только Высоцкий монастырь в Серпухове, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Борисоглебский монастырь в Истре, Ферапонтов монастырь в Можайске", — перечисляет воспеватель родного края.

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