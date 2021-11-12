EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин предупредил о риске появления более опасных штаммов коронавируса
Экс-мэр Риги объяснил, почему с него снимают депутатскую неприкосновенность
В Госдуме оценили идею выдачи QR-кодов переболевшим ковидом без врача
Бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов скончался на 92 году жизни
Пульмонолог рассказал, как самостоятельно определить коронавирусную пневмонию
Чтобы получить QR-код при наличии антител нужно определить их уровень - Куринный
"Офицеры России" предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала Казанцева
Клара Новикова рассказала о том, каким был Коклюшкин при жизни
Собянин: нерабочие дни позволили снизить заболеваемость COVID-19 в Москве

Наталию Орейро позвали жить в Подмосковье: гармония и вдохновение

Шоу-бизнес

Наталии Орейро после получения российского гражданства нужно прожить в России не менее полугода. Уругвайской актрисе уже подыскивают место проживания в РФ.

Наталию Орейро позвали жить в Подмосковье: гармония и вдохновение

Звезду "Дикого ангела", которая получила российский паспорт, с нетерпением ждут в России. Жители Московской области убеждены, что Орейро следует поселиться в их регионе.

Почему звезде сериалов нужно выбрать именно Подмосковье, подробно объяснила лучший гид Московской области, жительница Серпухова Людмила Зобкова.

"Подмосковье — регион, который подарил нам творчество всемирно известных писателей, художников и поэтов. Не зря здесь находятся усадебные комплексы Мелихово — "герцогский угол" А. П. Чехова, Абрамцево — усадьба Саввы Мамонтова, Лопасня-Зачатьевское — усадьба детей А. С. Пушкина, а еще Дубровицы, Мураново, Шахматово", — цитирует слова Зобковой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Гид отмечает, что только в Подмосковье Наталья Орейро обретёт гармонию и вдохновение.

Плюсом этого уголка России жительница Серпухова считает обилие святых мест.

"Чего стоят только Высоцкий монастырь в Серпухове, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Борисоглебский монастырь в Истре, Ферапонтов монастырь в Можайске", — перечисляет воспеватель родного края.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наша Наташа: Орейро стала гражданкой РФ после просьбы к Путину на тв-шоу
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов скончался на 92 году жизни
Пульмонолог рассказал, как самостоятельно определить коронавирусную пневмонию
Чтобы получить QR-код при наличии антител нужно определить их уровень - Куринный
"Офицеры России" предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала Казанцева
Клара Новикова рассказала о том, каким был Коклюшкин при жизни
Собянин: нерабочие дни позволили снизить заболеваемость COVID-19 в Москве
Песков: введение QR-кодов на транспорте — это мировая практика
Как избежать "пьяных" ДТП
На Украине предложили план по "разрыву России изнутри"
В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла?
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Любовь Степушова В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла? Любовь Степушова Дмитрий Соколов Беспилотникам проезд запрещён: самые необычные дорожные знаки Дмитрий Соколов Игорь Буккер Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских Игорь Буккер
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Мир. Новости мира
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников