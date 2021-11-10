Наталия Орейро получила паспорт гражданина РФ

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро при получении паспорта РФ зачитала присягу на двух языках — испанском и русском.

Посол в Аргентине Феоктистов отдал российский паспорт звезде "Дикого ангела" Наталии Орейро.

Наталия Орейро живёт в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

РИА Новости опубликовали короткое видео, на котором Орейро с благодарностью принимает главный документ гражданина Российской Федерации из рук посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

Церемония состоялась в здании дипмиссии. Для торжественного события актриса облачилась в белоснежный брючный костюм.

Наталья Орейро высказалась о том, что хочет пополнить ряды российских граждан в программе "Вечерний Ургант". Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу актрисы.

Теперь Наталье, чтобы её гражданство стало подлинным, необходимом прожить на территории России не менее шести месяцев. Актриса объясняла, что планирует потратить это время на то, чтобы изучить достопримечательности огромной страны.

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