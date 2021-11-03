В Театре Моссовета высказались об уходе Домогарова

В Театре Моссовета набирает обороты конфликт из-за несогласия актёров с политикой нового руководства учреждения культуры. Театр после 27 лет службы может покинуть народный артист РФ Александр Домогаров. Ранее из театра уволился Виктор Сухоруков.

Художественный руководитель прославленного театра Евгений Марчелли не нашёл общий язык с труппой театра. В творческой среде наметилось противостояние, которое может закончиться тем, что с храмом Мельпомены попрощаются маститые актёры.

Пятый канал, ссылаясь на свой источник в театральной среде, выяснил, что Домогаров действительно не поладил с художественным руководителем "Моссовета".

"Он ушел на четыре месяца в отпуск, — цитирует слова инсайдера Пятый канал. — Он абсолютно не принимает нового художественного руководителя Марчелли. Он считает его не совсем одаренным дельцом. Он ушел из-за этого. Он ушел на четыре месяца в отпуск. Может быть, он будет сниматься где-то. Для театра это большая утрата, потому что на Домогарова шёл народ, его любят. А тут народ не пойдёт".

В пресс-службе театра в беседе с Пятым каналом объяснили, что Домогаров пока не подписывал никакие документы об уходе.

Пришедший на пост художественного руководителя театра Евгений Марчелли привнёс в работу "Моссовета" своё видение. Вместо спектаклей проводятся различные шоу и перфомансы.

Виктор Сухоруков в конце октября уволился из "Моссовета", заявив, что Марчелли "душу ему измотал".

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